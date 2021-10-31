Погибших в Туве двух девочек выбросил из окна многоэтажки родственник

Стали известны подробности гибели двух сестер 9 и 14 лет в Туве: детей выбросил из окна 8 этажа их ранее судимый родственник. Девочек с множественными травмами обнаружили сегодня ранним утром у одного из домов в столице республики Кызыле.

Мать погибших детей в момент происшествия находилась на работе в местном кафе, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Женщина оставила присматривать за дочерьми 23-летнего родственника. Он находился в федеральном розыске по делу об угоне автомобиля.

Между девочками и мужчиной в какой-то момент возник конфликт, они решили уйти из дома, но тот выбросил их с восьмого этажа. Младшая из сестер умерла от полученных травм на месте происшествия, 14-летняя девочка скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух малолетних.

Добавим, что мать девочек ранее была судима семь раз, в том числе за неисполнение родительских обязанностей.

Прокуратура Тувы организовала проверку в связи с гибелью сестер. Надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц органов профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

Кызыл, Наталья Петрова

Кызыл. Другие новости 31.10.21

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