Во Вьетнаме умер российский генконсул

Во вьетнамском Дананге скончался генеральный консул России Андрей Плам. Об этом сообщило посольство РФ во Вьетнаме в Facebook.

Дипломат скоропостижно умер 31 октября. Причина смерти не уточняется.

«Ушел из жизни высокий профессионал, опытный руководитель и замечательный человек, связавший свою судьбу с работой на Азиатско-Тихоокеанском направлении. Его безвременная кончина – невосполнимая утрата для семьи, друзей и коллег», – говорится в сообщении.

Андрей Плам родился 27 декабря 1962 года. Окончил МГИМО. Работал советником посольства России в Сингапуре и советником-посланником посольства в Таиланде. В октябре 2019 года был назначен генконсулом в Дананге.

Дананг, Зоя Осколкова

Дананг. Другие новости 01.11.21

В Москве мужчина затащил девочку в машину и надругался. / Замглавы Ростова арестован по делу о взятках. / В калужской ИК раскрыли ячейку экстремистской организации. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»