Во Вьетнаме умер российский генконсул

Во вьетнамском Дананге скончался генеральный консул России Андрей Плам. Об этом сообщило посольство РФ во Вьетнаме в Facebook.
Дипломат скоропостижно умер 31 октября. Причина смерти не уточняется.
«Ушел из жизни высокий профессионал, опытный руководитель и замечательный человек, связавший свою судьбу с работой на Азиатско-Тихоокеанском направлении. Его безвременная кончина – невосполнимая утрата для семьи, друзей и коллег», – говорится в сообщении.
Андрей Плам родился 27 декабря 1962 года. Окончил МГИМО. Работал советником посольства России в Сингапуре и советником-посланником посольства в Таиланде. В октябре 2019 года был назначен генконсулом в Дананге.
Дананг, Зоя Осколкова
Дананг. Другие новости 01.11.21
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