В Туве обвиняемый в убийстве девочек арестован

Суд арестовал 23-летнего жителя Кызыла в Республике Тува за убийство двух сестер-школьниц. Следствие продолжается, но мужчине уже предъявили обвинение.

«Предъявлено обвинение, судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», – рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Следователи выяснили подробности произошедшего в ночь на 31 октября. По версии следствия, обвиняемый снимал комнату у матери девочек. 30 октября он пришел домой около 22 часов и попросил детей не шуметь. После нескольких замечаний, когда девочки не утихомирились, около 02:03 часов ночи мужчина «вытолкнул одну, а вслед и другую девочку» из окна спальни восьмого этажа.

Напомним, мать погибших в момент происшествия была на работе в местном кафе. Ранее она семь раз была судима, в том числе за неисполнение родительских обязанностей. У нее отбирали детей, но женщина самовольно забрала их из семьи опекунов и привезла в Кызыл.

Обвиняемый в убийстве двух малолетних на момент происшествия находился в федеральном розыске за угон автомобиля.

Кызыл, Наталья Рязанова

Кызыл. Другие новости 01.11.21

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