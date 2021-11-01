В Москве обнаружен цех по производству нелегального алкоголя

В Росалкогольрегулировании (РАР) сообщили, что в ходе совместно рейда с ФСБ и МВД на прошлой неделе в Москве был обнаружен цех по производству нелегального алкоголя.

В РАР рассказали, что в ходе осмотра помещений на Коровинском шоссе г. Москва был установлен факт производства и оборота алкогольной продукции, маркированной федеральными специальными марками и акцизными марками с признаками подделки.

«Обнаружена одна комплектная установка для производства нелегальной алкогольной продукции, свыше 94 тысяч единиц готовой алкогольной продукции, маркированной федеральными специальными марками с визуальными признаками подделки и более 31 тысячи литров спиртосодержащей жидкости, а также стеклотара и комплектующие», – сообщили в ведомстве.

В Росалкогольрегулировании также уточнили, что сейчас оборудование, алкогольная продукция, спиртосодержащая жидкость и комплектующие изъяты и переданы на ответственное хранение в Росспиртпром. Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводит административное расследование.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 01.11.21

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