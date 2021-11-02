Обварившийся в кипятке рабочий умер в новосибирской больнице

Один из троих пострадавших при проверке коммуникаций умер в Новосибирской областной больнице. Еще двум рабочим оказывается интенсивная медицинская помощь.

«Один умер, двое – в реанимации», – сказали в больнице «Интерфаксу».

Как сообщал «Новый День», днем 1 ноября трое рабочих провалились в яму с кипятком во время проверки коммуникаций в новосибирском лицее. Пострадавшие доставлены в больницу с ожогами 50-80% тела. Следственный комитет и прокуратура проверяют обстоятельства инцидента и действия должностных лиц, ответственных за коммуникации.

Уголовное дело пока не возбуждено, следователи примут решение по итогам проверки.

Новосибирск, Наталья Рязанова

Новосибирск. Другие новости 02.11.21

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