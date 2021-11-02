Жительница Тольятти морила голодом новорожденного ребенка

Жительница Тольятти уклонялась от визитов педиатра к своему новорожденному ребенку. Оказалось, женщина не заботилась о младенце и морила его голодом.

После очередного отказа впустить их в квартиру в рамках программы патронажа в конце сентября медики обратились в полицию. На место прибыл дежурный наряд и инспектор ПДН, они сумели войти в квартиру подозреваемой.

«Ребенок находится в анисанитарных условиях, без одежды, в истощенном состоянии. В доме отсутствуют средства гигиены и детское питание. Мальчика госпитализировали, в настоящее время его жизни ничего не угрожает», – рассказали в УМВД по Самарской области.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 32-летней женщины за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК РФ). нерадивой матери может грозить до трех лет лишения свободы.

Напомним, в июне в Ульяновской области по жалобе соседей к многодетной матери приехали сотрудники опеки и изъяли пятерых малолетних детей. Оказалось, что мать часто оставляла их без присмотра. Дети в возрасте от полутора месяцев до пяти лет были голодными, полуодетыми, в квартире не было даже детских кроватей и игрушек.

Тольятти, Наталья Рязанова

Тольятти. Другие новости 02.11.21

В США дети получили на Хеллоуин конфеты с иглами. / Атомная подлодка США врезалась в подводную гору. / На Филиппинах почти 150 тыс. доз вакцины от Covid-19 уничтожены в пожаре. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»