Турецкий аэропорт на полтора часа приостановил работу из-за мигрантов

Правоохранители Турции при проверке транспорта нашли десятки незаконных мигрантов. Нелегалы попытались скрыться на территории аэропорта и парализовали его работу на полтора часа.

Утром 2 ноября пилот приземлившегося в Адане лайнера сообщил диспетчеру, что на взлетном поле находятся группы людей. Службы аэропорта приостановили взлет и посадку самолетов. Оказалось, что люди на ВПП – сбегавшие от полиции незаконные мигранты.

Полиция потратила около полутора часов, чтобы отыскать и догнать всех нелегалов. Правоохранители задержали 72 человека. Только после этого аэропорт вернулся к обычному режиму работы, передает «Вести.ру».

Адана, Наталья Рязанова

Адана. Другие новости 02.11.21

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