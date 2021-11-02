В Москве провалился грунт

В Москве на Краснопресненской набережной вечером, 2 ноября, произошел крупный провал грунта, – сообщают СМИ.

На строительной площадке недалеко от Москва-Сити в результате провала грунта под землю ушли забор и мобильные бытовки. По предварительным данным, площадь аварийного участка может составлять около 600 квадратных метров. Информация по пострадавшим уточняется.

Как сообщает РИА Новости, провал грунта произошел на Краснопресненской набережной, напротив дома номер 14, предварительная площадь провала 30 на 40 м.

Со своей стороны, в пресс-службе компании-застройщика Capital Group рассказали: «Вечером 2 ноября возле строительной площадки Capital Towers, со стороны проектируемого проезда, произошла аварийная ситуация, связанная с изливом грунтовых вод – это природное явление. Возле строительной площадки были оперативно проведены противоаварийные мероприятия. Произошедшее не задело и не оказало влияния на пятно застройки жилых башен. Жилому комплексу Capital Towers ничего не угрожает».

Согласно сообщению Дептранса столицы, движение на участке от Краснопресненской набережной до 1-го Краснопресненского проезда перекрыто.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 02.11.21

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