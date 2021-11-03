Присяжные оправдали кемеровчанку за смерть избивавшего ее сожителя

Мариинский городской суд в Кемеровской области вынес оправдательный приговор местной жительнице, избившей сожителя, который позже умер. Присяжные посчитали, что преступление не доказано, как и вина женщины.

По версии обвинения, вечером 13 августа 2020 года подсудимая дома поссорилась с сожителем. Тот схватил швабру и принялся бить женщину, которая успела прикрыть голову, поэтому получила повреждения только на руках и ноге. Подсудимая выхватила швабру у сожителя и уже ему нанесла несколько ударов.

«В результате потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью в виде закрытой травмы живота с разрывом селезенки и обильной кровопотерей, от которых через некоторое время в приемном отделении больницы наступила его смерть», – рассказали в пресс-службе суда.

Женщина стала фигурантом дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. На суде женщина завила, что ее действия не могли стать причиной смерти ее сожителя. И присяжные с ней согласились. На вопрос, доказано ли, что подсудимая совершила преступление, заседатели написали в протоколе: «Нет, не доказано. Единогласно».

Оправдательный приговор вынесен 29 октября, но известно о нем стало только сейчас.

Тема домашнего насилия остается острой в России. Так, в январе житель Копейска Свердловской области жестоко расправился с бывшей подругой, выследив ее по дороге на работу. Женщина целый год писала в полицию жалобы на бывшего, но органы не реагировали. Когда расследование все же начали, подозреваемого отпустили под подписку.

Мариинск, Наталья Рязанова

Мариинск. Другие новости 03.11.21

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