Люди выпрыгивали из окон: ульяновская полиция разогнала вечеринку нарушителей локдауна

Правоохранители прервали закрытую вечеринку в одном из ночных клубов Ульяновска, которая проводилась, несмотря на введенный в регионе запрет массовых мероприятий из-за коронавируса. На видео, опубликованное в соцсетях, тусовщики выпрыгивали из окон заведения, чтобы не попасться полиции.

Инцидент случился 31 октября в клубе UMA. Вечером в полицию поступило сообщение, что в заведении проводится массовое мероприятие. Прибывшие на место правоохранители пресекли вечеринку по случаю Хэллоуина. «Всего полицейским установлено 88 участников незаконного мероприятия, из них трое несовершеннолетних, которые были переданы законным представителям, – сообщили в региональном полицейском главке. На родителей подростков составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В настоящее время правоохранители изучают видео с вечеринки и проверяют действия ее участников, передает радиостанция «Говорит Москвы» со ссылкой на полицейских. Организаторам грозит административный штраф до 1 млн рублей, а участникам могут назначить штраф в размере до 50 тыс. рублей.

В Ульяновской области с 25 октября по 7 ноября введен режим нерабочих дней из-за всплеска заражений ковидом. На период нерабочих дней в регионе введены дополнительные антиковидные ограничения, устанавливающие запрет на работу предприятий розничной торговли (за исключением продовольственных магазинов), сферы услуг, общепита, развлечений и индустрии красоты. Губернатор региона Алексей Русских накануне допустил продление нерабочих дней.

Ульяновск, Наталья Петрова

Ульяновск. Другие новости 03.11.21

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