«Если не удастся сбить всплеск заболеваемости...» Еще в трех регионах нерабочие дни могут затянуться

Три региона допустили продление нерабочих дней после 7 ноября. Такого развития ситуации не исключают власти Коми, Ульяновской и Амурской областей.

Глава Коми Владимир Уйба заявил, что власти республики планируют принять решение о продлении нерабочих дней 6 ноября в ходе заседания оперштаба, передает РИА «Новости». Он назвал ситуацию с ковидом в Коми напряженной. По его словам, в регионе продолжается прирост заболевших.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских также допустил продление нерабочих дней, если не удастся сбить всплеск заболеваемости Covid-19.

Глава Амурской области Василий Орлов в свою очередь сообщил, что решение о продлении нерабочих дней в регионе после 7 ноября будет приниматься исходя из ситуации с коронавирусом, сообщает РИА «Новости». Также он не исключил введения жестких мер, вплоть до локдауна, из-за подъема заболеваемости Covid-19.

Ранее власти Новгородской области приняли решение продлить период нерабочих дней еще на неделю, начиная с 8 ноября. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Андрей Никитин. Решение принято на фоне роста заболеваемости среди жителей области. Таким образом, Новгородская область стала первым регионом, продлившим режим нерабочих дней после 7 ноября.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что для нормализации эпидобстановки может потребоваться срок более одной нерабочей недели.

Из-за резкого всплеска заболеваемости Covid-19 в России по всей территории с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов предоставлено право ввести режим нерабочим дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом.

Сегодня о возможном продлении нерабочих дней высказались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о слухах о продлении локдауна, призвал не верить им: «Нужно ориентироваться на официальную информацию». Он напомнил, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии, и в зависимости от того, как развивается эпидситуация, могут принимать меры для борьбы с коронавирусом в контексте своего региона.

Ранее в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что режим нерабочих дней в России будет якобы продлен как минимум до 15 ноября.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.11.21

Подростков перестали пускать в ТЦ без взрослых. / В Санкт-Петербурге музыкантам запретили выступать на улице в локдаун. / Смертность от коронавируса за сутки в России установила новый антирекорд. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»