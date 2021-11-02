Новгородская область первой продлила режим нерабочих дней после 7 ноября

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин объявил о продлении режима нерабочих дней в регионе до 12 ноября. С учетом выходных дней 13 и 14 ноября нерабочие дни фактически продлены до понедельника 15 ноября. Решение принято на фоне роста заболеваемости среди жителей области.

«Ситуация остается сложной. Мы продлим нерабочие дни с сохранением зарплаты еще на неделю. Ужесточим требования к работе ряда организаций. Это не коснется тех организаций, которые соблюдают установленные требования», – сказал Никитин на заседании регионального оперштаба.

Продолжить работу смогут заведения общепита и культуры, в которых соблюдаются санитарные требования и нет административных взысканий за их нарушение. Кафе, которые не проверяют у работников и посетителей QR-коды, будут закрыты, заявил губернатор.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что для нормализации эпидобстановки может потребоваться срок более одной нерабочей недели. По ее словам, эффект от принимаемых мер можно будет увидеть не ранее, чем через один инкубационный период. «Инкубация» у дельта-штамма коронавируса составляет порядка недели.

Напомним, Новгородская область вошла в число регионов, которые ввели режим нерабочих дней до установленной федеральными властями даты. Выходные в регионе начались с 25 октября, а не с 30-го, как по всей России.

Великий Новгород, Наталья Рязанова

Великий Новгород. Другие новости 02.11.21

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