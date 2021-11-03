В Нижнекамске противники QR-кодов захватили торговый центр

Противники пропускной системы по QR-кодам вынудили охрану одного из торговых центров в татарском Нижнекамске пропускать посетителей без проверки. Активисты оттеснили сотрудника охраны и призывали горожан беспрепятственно проходить в торговые залы.

Инцидент случился 2 ноября в торговом центре «Березка», вскоре видео произошедшего появилось в соцсетях. Пользователи узнали в кадре скандально известную жительницу Набережных Челнов Агину Алтынбаеву. Она и ее помощница призывали горожан проходить без предъявления кодов и зачитывали статьи Конституции и Уголовного кодекса, которые якобы нарушаются при проверке QR-кодов.

«Проходите, ничего показывать не надо. Мы отменили, конечно. Мы здесь власть», – заявили активисты в ТЦ. При этом сотрудница охраны стояла в стороне и не пыталась противодействовать отмене пропускной системы. Видео опубликовано в группе «Нижнекамск ВКонтакте».

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на поступок противников кодов. «Рассказали бы нам два года назад, что люди, как товар, обзаведутся штрих-кодами, все бы посмеялись», «Да хайп обычный. Кто был в красной зоне, их в жизни не послушает», «Пошли бы тогда не к исполнителям, которые обязаны проверять эти коды, а в прокуратуру и администрацию. Просто делают себе просмотры, а людям нервы треплют», – написали пользователи соцсети в комментариях.

Напомним, 1 ноября в Улан-Удэ группа людей прорвалась в торговый центр без предъявления QR-кодов с сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе. Полиция проверяет правдивость информации и обстоятельства инцидента.

Нижнекамск, Наталья Рязанова

Нижнекамск. Другие новости 03.11.21

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