В Артеме предпенсионер выманивал школьниц из автобуса

Житель города Артем в Приморье приставал к двум школьницам на автобусной остановке. Очевидцы записали происходящее на видео и опубликовали в соцсети. Ролик вызвал такую бурную реакцию, что полиция начала проверку.

Очевидцы рассказали, что мужчина пытался выманить двух 14-летних девочек из автобуса, оказывая им явные знаки внимания. Школьницы не поддались, но поведением мужчины заинтересовались правоохранительные органы.

«Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение гражданина, причастного к инциденту. 53-летний мужчина задержан и доставлен в отдел полиции», – рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

Предпенсионер покаялся перед полицейскими и объяснил, что в тот момент был сильно пьян. Он на камеру заявил, что чувствует вину и попросил прощения. Полицией проводится проверка, по итогам которой будет принято решение: возбуждать или нет уголовное дело.

Как сообщал «Новый День», житель Сахалина и его жена предложили подвести младшеклассницу, а сами завезли ее в лес, где мужчина надругался над ребенком. Супруги убили девочку, но были пойманы и получили приговоры: женщина – 15 лет колонии, мужчина – пожизненный срок.

Артем, Наталья Рязанова

Артем. Другие новости 03.11.21

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