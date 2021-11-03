Волгоградец пошел на разбой с младенцем на руках

В Волгограде молодой отец совершил налет на магазин, держа на руках младенца. Встретив сопротивление продавщицы грабитель попытался скрыться, но его быстро нашли, рассказали в главке МВД по региону.

Инцидент случился 2 ноября. в продуктовый магазин ворвался мужчина и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги из кассы. При этом на руках он держал маленького ребенка. Продавец отказалась отдавать деньги и спряталась в подсобке, откуда и позвонила в полицию.

Мужчина убежал, но правоохранители его нашли и привезли в отделение. «Злоумышленника задержали, им оказался ранее судимый неработающий 26-летний местный житель. Задержанный вину свою в содеянном признал», – пояснили в полиции. Молодой отец признался, что хотел добыть денег на алкоголь.

По инциденту возбудили уголовное дело о покушении на разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия. Следователи попросили суд арестовать подозреваемого на время расследования. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Волгоград, Наталья Рязанова

Волгоград. Другие новости 03.11.21

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