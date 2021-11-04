Из подмосковной психбольницы сбежал особо опасный преступник

Из психбольницы в подмосковном городе Чехов сбежал особо опасный преступник , – сообщают СМИ.

Телеграм-канал Mash сообщает, что сбежавшим является 23-летний Александр Кутузов осужденный за убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Он покинул психиатрическую клинику №5 в Чеховском районе Московской области около 11 утра, где находился на лечении. С утра он поругался с охраной психиатрической больницы, после чего сбежал.

Телеграм-канал Baza сообщает, что Кутузов воспользовался заминкой среди охраны, запрыгнул на сторожевую будку, после чего перемахнул через забор.

Особые приметы: рост 167 см, вес 81 кг, тёмно-русые волосы. На шее с двух сторон и на предплечьях обеих рук шрамы от порезов. На верхней челюсти нет зубов, шепелявит, на лице угревая сыпь.

Сообщается также, что в 2016 Александр Кутузов уже пытался бежать из заключения, после чего было переведен в психбольницу с интенсивным наблюдением.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что сейчас ведется розыск. Правоохранители призывают местных жителей быть бдительными. У сбежавшего 23-летнего мужчины диагностировано психическое расстройство.

Рен-тв сообщает, что ранее из этой больницы уже сбегали преступники. Так, в 2006 году из клиники совершили побег девять опасных пациентов. Они угнали авто и пытались скрыться, но в скором времени все были задержаны.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 04.11.21

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