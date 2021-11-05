Пресс-служба ГУ МВД по г. Москва сообщила в пятницу, 5 ноября, что сотрудниками правоохранительных органов задержаны трое участников нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве. Нападение произошло накануне вечером. Как сообщалось ранее, в нападении участвовали четверо выходцев с Кавказа, – сообщает сайт РБК.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по г. Москва сообщала, что «в ходе проведенного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками столичной полиции в течение нескольких часов были установлены все участники конфликта. Двое из них задержаны полицейскими и доставлены в территориальное подразделение органов внутренних дел».

Позднее появилось сообщение о задержании третьего нападавшего: «Сотрудниками полиции в Москве задержан третий участник конфликта в микрорайоне Новые Ватутинки».



Как сообщалось ранее, в Новой Москве вечером 4 ноября произошло нападение на мужчину с ребенком. Следователи начали проверку по данному факту. Как сообщалось, по предварительным данным, на мужчину с ребенком напали четверо выходцев с Кавказа.



Уголовное дело расследуется следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ СК по Москве по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).



Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК уголовное дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве, а также поручил принять неотложные меры совместно со столичным ГУВД к установлению личностей всех нападавших и их задержанию.



Со своей стороны, в прокуратуре Москвы сообщили детали нападения: «Со слов отца один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож».



В прокуратуре отметили, что мальчику, которого ударили нападавшие, четыре года. В сообщении отмечено, что «прокуратура контролирует ход расследования и соблюдение процессуальных прав малолетнего».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 05.11.21

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