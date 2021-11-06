В Туле пассажир поезда выстрелил в полицейского

Пассажир поезда, следовавшего из Москвы в Адлер, выстрелил в полицейского из огнестрельного оружия. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел на станции Тула. В полицию обратился начальник поезда и сообщил, что один из пассажиров ведет себя неадекватно. Житель Ставрополя закрылся в купе и никому не открывал.

«Полицейские попытались убедить его открыть дверь, но он произвел выстрел из неустановленного оружия и причинил одному из сотрудников ранение руки. Пострадавшему оказана медицинская помощь», – сообщает ведомство.

Вагон оцепили, всех пассажиров эвакуировали. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые совместно с полицейскими задержали дебошира и доставили его в дежурную часть линейного отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Оружие, из которого производились выстрелы, изъяли. Расследование продолжается.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.11.21

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