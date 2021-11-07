Дом рухнул на пенсионерку под Новосибирском

Частный дом рухнул на пенсионерку в селе Киевка Новосибирской области. Спасатели достали женщину из-под завалов и отправили в больницу, сообщили в региональном управлении МЧС.

Сигнал в службе спасения поступил около 00:35 по местному времени в ночь на 7 ноября. Перекрытия в одной из комнат частного дома не выдержали и рухнули внутрь дома. Под завалом оказалась 60-летняя женщина, но прибывшие спасатели за 20 минут освободили ее. Пострадавшая жива.

«Дежурный караул извлек из-под завалов женщину и передал бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшая госпитализирована с ушибами и переломами различной степени тяжести», – рассказали спасатели.

Женщина находится в больнице Татарского района.

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Новосибирск, Наталья Рязанова

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