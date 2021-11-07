Хабаровские следователи возбудили два дела после жестокого избиения школьника

Прокуратура Хабаровского края начала проверку по факту жестокого избиения школьника в городе Советская Гавань. О происшествии стало известно из ролика, опубликованного в соцсети и вызвавшего большой общественный резонанс.

Инцидент случился 30 октября во дворе заброшенного детского сада. На появившихся в соцсети кадрах видно, как несколько подростков напали на школьника. Мальчик лежит на земле и плачет, а его пинают по телу и голове. Следователи выяснили, что основной ущерб нанесли удары одного человека, против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

«Подросток нанес ранее знакомому парню такого же возраста множество ударов руками и ногами в жизненно важный орган – по голове. Молодой человек задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос о заключении под стражу», – рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Пострадавшего доставили в больницу и оказали необходимую помощь. Его жизни ничто не угрожает, врачи отпустили его лечиться домой.

Подозреваемый и пострадавший ранее были судимы, и по итогам проверки СКР возбудил дело о халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Эти же органы проверяет и прокуратура края с целью правовой оценки их работы. Проверка затронет также органы образования, местного самоуправления и внутренних дел.

Напомним, в метро Новосибирска группа подростков избила двух учащихся Сибирского кадетского корпуса. Шестеро человек напали на подростков, а те не пытались ударить в ответ из-за запрета на драки.

Советская Гавань, Наталья Рязанова

Советская Гавань. Другие новости 07.11.21

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