Прокуратура Чукотки узнала о сломанных рупорах и потерянной мотопомпе при проверке пожара с шестью жертвами

Дом в чукотском селе Инчоун, где погибли четверо детей и двое взрослых, был признан аварийным. А пожар тушили одной мотопомпой, потому что вторую потеряли. Об этом региональная прокуратура узнала во время проверки по факту пожара 29 октября.

По представлению прокуратуры в марте дом, в котором случилась трагедия, был признан аварийным и непригодным для проживания. Но местные власти не выселили людей, самовольно занявших квартиры. Жильцы не стояли на учете в органах соцзащиты и не получали необходимой помощи, хотя находились в социально-опасном положении.

Во время пожара людей в горящем доме не оповестили по рупорной системе, потому что она была сломана. А во время тушения добровольная пожарная дружина использовала только одну мотопомпу, хотя на балансе стоит две. Прокуратура так и не смогла выяснить, где же вторая помпа.

Проверяющие сообщили обо всех нарушениях руководству Чукотского района для исправления ситуации. Еще нескольким лицам направили представления.

«Главе сельского поселения, директору МУП «Айсберг», начальнику управления социальной политики администрации района прокурор внес представления с требованием об устранении выявленных нарушений, а также недопущении подобных нарушений впредь», – сообщили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», в ночь на 30 октября загорелась квартира в одноэтажном доме. В результате погибли четверо детей в возрасте от года до шести лет и две 48-летние женщины. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Анадырь, Наталья Рязанова

Анадырь. Другие новости 07.11.21

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