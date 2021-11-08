СКР на Сахалине расследует групповое избиение школьника

На Сахалине пятеро подростков стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве. Их подозревают в избиении школьника, который оказался в больнице с черепно-мозговой травмой, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным местных СМИ, одноклассница предложила подростку прогуляться, но к ним присоединились еще пятеро молодых людей. Они заставляли пострадавшего общаться только с теми сверстниками, которые интересны им самим. Поняв, что подросток предпочитает другой круг общения, на него напали группой и избили.

Медики диагностировали у школьника черепно-мозговую травму и оставили под наблюдением врачей. Прокуратура и следователи организовали проверку инцидента.

«По результатам проверки в отношении пятерых подростков возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Будут приняты меры профилактического характера, а также дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики», – рассказали в СКР.

Подобный случай произошел 30 октября в городе Советская Гавань Хабаровского края. Несколько подростков повалили школьника на землю и пинали по голове. 7 ноября СКР возбудил дело о покушении на убийство в отношении одного подозреваемого, председатель ведомства Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

Южно-Сахалинск. Другие новости 08.11.21

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