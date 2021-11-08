Красноярский бесправник отправил начальника районного ОГИБДД в реанимацию

Глава районного отдела ГИБДД в Красноярском крае оказался в реанимации по вине водителя без прав. Автомобилист не справился с управлением и сбил сотрудника инспекции во время работы на дороге.

Авария случилась 7 ноября рядом с местом другого ДТП. Начальник районного ОГИБДД работал на месте аварии на трассе Красноярск-Енисейск, когда его сбили «Жигули», двигавшиеся не по своей полосе. После этого легковушка врезалась в «КамАЗ» и оказалась в кювете.

Сотрудника ГИБДД доставили в реанимацию, а водителя «Жигулей» и его пассажира отправили лечиться домой, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Водитель объяснил, что не справился с управлением, при этом он был трезв – проверка подтвердила. Выяснилось, что мужчина сел за руль без прав на управление автомобилем.

Напомним, в июле в Красноярске два человека пострадали в результате ДТП с иномаркой, которой управлял нетрезвый бесправник. Иномарка врезалась в легковушку, рядом с которой стоял сотрудник ГИБДД. От удара он и водитель стоявшей машины получили травмы.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 08.11.21

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