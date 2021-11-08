Омский полицейский спугнул напавшего на школьницу насильника

Сотрудник уголовного розыска в Омске случайно предотвратил изнасилование школьницы в подъезде жилого дома. Полицейский прибыл расследовать кражу и наткнулся на мужчину, пытавшегося надругаться над девочкой.

Инцидент случился вечером 4 ноября в одном из многоквартирных домов. Оперуполномоченный приехал по сигналу о краже, вошел в подъезд и увидел, что мужчина удерживает девочку-подростка и пытается ее раздеть. Полицейский задержал нападавшего и отвез в отдел.

«42-летний мужчина, гражданин одной из бывших союзных республик, вел переписку на интимные темы в сети интернет с 14-летней девочкой. Назначив встречу, злоумышленник заманил девочку в подъезд, где пытался снять с нее одежду и изнасиловать», – рассказали в управлении Следственного комитета по Омской области.

Мужчине предъявили обвинение, а суд по ходатайству следователя арестовал фигуранта на время расследования. По ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 131 УК РФ ему может грозить 11-летний срок в колонии.

Ранее в Красноярске мужчина ограбил и изнасиловал школьницу, оглушив камнем по голове. Напавший сумел сбежать, но следователи объявили его в федеральный розыск.

Омск, Наталья Рязанова

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