Полиция проверит дорогу из обломков надгробий под Владимиром

Во Владимирской области владелец частного дома выложил подъездную дорогу осколками надгробных памятников. Правоохранительные органы начали проверку.

Видео с дорогой из надгробий появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что подъездная дорожка к дому выложена камнем, при ближайшем рассмотрении на обломках читаются даты жизни почивших людей, фрагменты фамилий и даже есть часть изображения человека.

«В настоящее время по фактам, изложенным в видеозаписи, ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области назначено проведение проверки, направленной на установление всех обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», – сообщили в региональном управлении МВД.

Владимир, Зоя Осколкова

Владимир. Другие новости 09.11.21

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