Томские подростки забили пожилого односельчанина

Двое подростков в томском селе Вороново задержаны по делу об убийстве пенсионера. Парни признали свою вину, и теперь им грозит колония.

Тело 75-летнего мужчины нашли в его собственной квартире 4 ноября. По версии следствия, подозреваемые проникли к пенсионеру ради грабежа. Они связали мужчину и принялись избивать кулаками и подручными предметами. Потом схватили чужое имущество и сбежали. От полученных травм мужчина умер.

«Установлены и задержаны подозреваемые – двое несовершеннолетних жителей села Вороново Они дали признательные показания. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ», – рассказали в управлении Следственного комитета по Томской области.

Следователи готовят документы в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в Красноярске 13-летний подросток напал на ребенка с ножом. Между детьми произошел конфликт, который закончился поножовщиной.

Томск, Наталья Рязанова

Томск. Другие новости 09.11.21

В Евпатории решили не наказывать мэра, несмотря на требование прокуратуры. / Полиция проверит дорогу из обломков надгробий под Владимиром. / Суд заменил ректору «Шанинки» домашний арест на СИЗО. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»