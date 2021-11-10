Амурчанин избил до смерти младенца и забыл о нем до утра

Житель приамурского поселка Магдагачи подпал под суд за убийство 1,5-месячного малыша. Мужчина избил ребенка до смерти и забыл о нем до утра.

Обвинение доказало, что 6 марта мать ребенка со старшим сыном пошла в гости. А младшего ребенка оставила с 22-летним сожителем. Пока женщина отсутствовала, подсудимый до смерти избил младенца и уложил в кроватку, где и нашел утром его тело.

«Приговором Амурского областного суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мать малолетнего признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ», – рассказали в управлении Следственного комитета по Амурской области.

Как сообщал «Новый День», аналогичное преступление совершено в Якутии: дважды судимый сожитель молодой матери убил двухлетнего мальчика. Его задержали по делу об убийстве малолетнего.

Магдагачи, Наталья Рязанова

Магдагачи. Другие новости 10.11.21

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