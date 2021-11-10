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Среда, 10 ноября 2021, 09:42 мск

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В Якутии неоднократно судимый мужчина убил двухлетнего ребенка

В Якутии обнаружили тело двухлетнего мальчика с признаками насилия. В совершении преступления подозревают сожители матери. Возбуждены два уголовных дела.

Как сообщили в региональном управлении СКР, труп мальчика обнаружили ночью в квартире в Якутске. Следователи осмотрели место происшествия и тело, а также допросили мать погибшего ребенка.

«В ходе расследования у следствия появились основания полагать, что к совершению преступления может быть причастен 25-летний неоднократно судимый сожитель женщины, который скрылся из квартиры», – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции установили местоположение подозреваемого и задержали его. Следствие будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Возбуждены два уголовных дела: по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). По мнению следователей, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками органов профилактики не позволило выявить семью, находящуюся в сложной ситуации, и организовать с ней соответствующую работу.

Якутск, Зоя Осколкова

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