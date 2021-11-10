В Коми ребенок оказался запертым в горящей машине

Маленький мальчик спал в автомобиле на парковке у магазина в Печоре в Республике Коми, когда машина загорелась. В итоге ребенок оказался в реанимации с ожогами и отравлением дымом.

Инцидент случился днем 9 ноября. Мужчина пошел в магазин, а спящего сына трех лет закрыл в машине. Внезапно автомобиль загорелся изнутри, и ребенок не мог выбраться из салона. Отец малыша вышел на улицу, когда огонь уже стал заметен.

Мальчика удалось освободить из машины, но он успел надышаться дымом и получить ожоги. Его отвезли в детскую реанимацию районной больницы и проверяют на ожоги верхних дыхательных путей. Врачи оценили состояние мальчика как тяжелое, передает телеканал «Звезда».

Пока ребенком занимаются врачи, Следственный комитет начал проверку причин и обстоятельств случившегося. Мальчику назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить тяжесть причиненного здоровью вреда, пояснили в ведомстве.

Напомним, в Приморском крае женщина ушла по делам, оставив машину с дочкой на железнодорожном переезде. От приближающегося поезда автомобиль и ребенка спасли прохожие.

Печора, Наталья Рязанова

Печора. Другие новости 10.11.21

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