В Новосибирске семь первоклашек получили ожоги глаз

В Новосибирске семь учеников первого класса получили ожоги глаз во время кварцевания. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки.

Инцидент произошел в школе №175 Новосибирска. Родители пострадавших обратились на горячую линию аппарата уполномоченного по правам ребенка и заявили, что кварцевание проводилось, когда шел урок и дети находились в кабинете.

По инициативе детского омбудсмена в школе проводится педагогическое расследование, выясняется, почему кварцевание проводилось во время учебного процесса. Всего пострадали семь детей. «Двое предоставили в школу справку от врача с установленными диагнозами «конъюнктивит» и «электроофтальмия»», – сообщили в аппарате.

Проверку также организовали СКР и прокуратура. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия инцидента.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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