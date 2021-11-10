В Кирове 14 студентов колледжа получили ожоги глаз

Прокуратура проводит проверку в Волго-Вятском колледже информатики, финансов, права, управления в Кирове, где больше десятка студентов получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, 9 ноября за медицинской помощью обратилось 14 студентов колледжа, врачи поставили им диагноз «ожог роговицы глаза 1 степени». «Причинение подросткам вреда здоровью стало возможным в результате эксплуатации в аудитории учебного заведения бактерицидной лампы, ее несвоевременного отключения в учебное время, – говорится в сообщении.

Прокуратура Ленинского района города Кирова проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, в ходе которой даст оценку действиям должностных лиц колледжа.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению должностными лицами колледжа требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Отмечается, что к проверке привлечены специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, в сентябре ученики кадетской школы в Нижнем Новгороде получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы. Ситуацию проверяла прокуратура. А в конце октября несколько подростков в Туле пострадали, предположительно, из-за бактерицидной лампы в кафе. Тинейджеры получили ожоги лица и глаз. СКР организовал проверку по данному факту.

Киров, Наталья Петрова

Киров. Другие новости 10.11.21

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