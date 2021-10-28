Тульские подростки получили химические ожоги в кофейне

Трое несовершеннолетних посетителей кофейни в Туле вышли из заведения с ожогами лица и глаз. Следственный комитет начал проверку.

Днем 27 октября трое подростков посетили кафе, а позже все пожаловались на неприятные ощущения в глазах, покраснения на коже. Врачи установили, что причиной стал химический ожог. Мама одного из подростков рассказала подробности в группе «ЧП Тула». Новость вызвала большой резонанс, и следователи решили проверить обстоятельства инцидента.

По предварительным данным, причиной ожогов могла стать бактерицидная лампа, установленная в кафе. Сотрудники СКР опрашивают очевидцев и работников кафе. По итогам проверки будет решено, возбуждать ли уголовное дело.

Напомним, в Нижнем Новгороде ученики кадетской школы получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы. Ситуацию проверяла прокуратура.

Тула, Наталья Рязанова

Тула. Другие новости 28.10.21

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