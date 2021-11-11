В Красноярске пьяная толпа напала на полицейских

Красноярские полицейские приехали усмирять дебоширов, но сами стали объектом нападения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ о применении опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, 9 ноября жильцы дома по улице Тимошенкова пожаловались в полицию на собравшуюся неподалеку толпу молодых людей. Нарушители спокойствия выпивали, жгли покрышки и мешали гражданам проехать. Прибывшие полицейские попросили мужчин разойтись, но те ответили агрессией.

«Несколько человек стали оказывать активное сопротивление. Один из мужчин нанес полицейскому множественные удары рукой по голове и различным частям тела», – пояснили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Сотруднику МВД пришлось несколько раз выстрелить в воздух, чтобы прекратить драку. Дебоширов задержали, а подозреваемого в применении насилия следователь попросил взять под стражу.

Ранее продавщица овощей с незаконного лотка в Севастополе напала с ножом на полицейских, которые уличили ее в нарушении закона. Нервную женщину обезоружили и отвезли в отделение полиции.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 11.11.21

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