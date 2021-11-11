В США россиянина приговорили к 10 годам тюрьмы за мошенничество

В США гражданин России Александр Жуков был приговорен к 10 годам лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщило Министерство юстиции страны.
Дело слушалось в суде Бруклина (район Нью-Йорка). По данным следствия, Жуков с сообщниками действовали в области цифровой рекламы. Они похитили у американских компаний более семи миллионов долларов.
Согласно приговору помимо тюремного заключения обвиняемый обязан выплатить компенсацию в размере 3,8 млн долларов.
В 2018 году Жуков был задержан в Болгарии по обвинению в мошенничестве, затем его экстрадировали в Соединенные Штаты.
Нью-Йорк, Зоя Осколкова
Нью-Йорк. Другие новости 11.11.21
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