В США россиянина приговорили к 10 годам тюрьмы за мошенничество

В США гражданин России Александр Жуков был приговорен к 10 годам лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщило Министерство юстиции страны.

Дело слушалось в суде Бруклина (район Нью-Йорка). По данным следствия, Жуков с сообщниками действовали в области цифровой рекламы. Они похитили у американских компаний более семи миллионов долларов.

Согласно приговору помимо тюремного заключения обвиняемый обязан выплатить компенсацию в размере 3,8 млн долларов.

В 2018 году Жуков был задержан в Болгарии по обвинению в мошенничестве, затем его экстрадировали в Соединенные Штаты.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 11.11.21

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