СКР проверит смерть ребенка в пожаре в Сызрани

Пожарные нашли тело ребенка под обломками сгоревшего дома в Сызрани Самарской области. Следственный комитет начал проверку обстоятельств пожара и смерти мальчика.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 15:03 часов 10 ноября. Когда пожарные приехали к частному дому, горел не только он, но и надворные постройки. Сотрудникам МЧС потребовался час, чтобы справиться с огнем. А когда проверяли обгорелый остов дома, наши тело мальчика.

«По факту обнаружения после тушения пожара тела ребенка 2015 года рождения без признаков жизни проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты», – рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

В пожаре также пострадал мужчина. Следователи устанавливают его личность и связи с погибшим ребенком.

Напомним, в курганском городе Шумиха два ребенка погибли в результате пожара в частном доме. Их вместе с молодым мужчиной увезли в больницу, но врачам не удалось спасти детей.

Сызрань, Наталья Рязанова

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