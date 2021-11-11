СКР проверит смерть ребенка в пожаре в Сызрани

Пожарные нашли тело ребенка под обломками сгоревшего дома в Сызрани Самарской области. Следственный комитет начал проверку обстоятельств пожара и смерти мальчика.
По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 15:03 часов 10 ноября. Когда пожарные приехали к частному дому, горел не только он, но и надворные постройки. Сотрудникам МЧС потребовался час, чтобы справиться с огнем. А когда проверяли обгорелый остов дома, наши тело мальчика.
«По факту обнаружения после тушения пожара тела ребенка 2015 года рождения без признаков жизни проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты», – рассказали в региональном управлении Следственного комитета.
В пожаре также пострадал мужчина. Следователи устанавливают его личность и связи с погибшим ребенком.
Напомним, в курганском городе Шумиха два ребенка погибли в результате пожара в частном доме. Их вместе с молодым мужчиной увезли в больницу, но врачам не удалось спасти детей.
Сызрань, Наталья Рязанова
Сызрань. Другие новости 11.11.21
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