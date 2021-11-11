СКР в Коми расследует случай с мальчиком, запертым в горящей машине

Житель Печоры в Республике Коми стал фигурантом уголовного дела об оставлении в опасности. Следственный комитет расследует случай возгорания машины, в которой остался запертым трехлетний мальчик.

«Дело возбуждено по ст.125 УК РФ. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, закрепление доказательственной базы», – сообщили в СКР.

Напомним, днем 9 ноября 24-летний мужчина ушел по делам, закрыв спящего сына в машине. Замыкание проводки в автомобиле привело к возгоранию, а ребенок не мог сам выбраться из салона. Отец малыша вернулся, когда проводка уже загорелась, и освободил ребенка.

Мальчика отвезли в больницу, его состояние оценили как тяжелое. Ребенок отравился угарным газом, получил ожог лица.

Сыктывкар, Наталья Рязанова

Сыктывкар. Другие новости 11.11.21

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