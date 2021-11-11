В Подмосковье мать подбросила двоих детей дальнобойщику

Полицейские ищут женщину, оставившую своих детей дальнобойщику, который взялся подвезти семью. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным правоохранителей, 34-летняя женщина ушла из дома в Иваново с двумя детьми – девочкой 8 лет и мальчиком 3 лет. Семья доехала до Орехово-Зуева на фуре. Там мать вышла из автомобиля и за дочерью и сыном не вернулась.

Водитель передал детей сотрудникам полиции, затем их направили в больницу. По словам врачей, малыши здоровы, их жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что женщина является инвалидом второй группы. В прокуратуре добавили, что семья на учете не состоит. Ведомство проводит проверку. О начале проведения доследственной проверки также сообщили в СКР.

Иваново, Зоя Осколкова

Иваново. Другие новости 11.11.21

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