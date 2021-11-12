В Подмосковье полицейский выстрелил в голову дочери

В Московской области сотрудник правоохранительных органов выстрелил в голову собственной дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. По данным телеканала, 47-летний инспектор дорожно-патрульной службы и его 20-летняя дочь добирались из кафе домой на такси. Прямо в машине полицейский произвел выстрел.
Девушка выжила, ее госпитализировали. Врачи диагностировали пулевое ранение, открытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости.
При этом стрелявший вышел из автомобиля и скрылся, но через некоторое время был задержан. Возбуждено уголовное дело.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 12.11.21
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