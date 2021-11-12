В Подмосковье полицейский выстрелил в голову дочери

В Московской области сотрудник правоохранительных органов выстрелил в голову собственной дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. По данным телеканала, 47-летний инспектор дорожно-патрульной службы и его 20-летняя дочь добирались из кафе домой на такси. Прямо в машине полицейский произвел выстрел.

Девушка выжила, ее госпитализировали. Врачи диагностировали пулевое ранение, открытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости.

При этом стрелявший вышел из автомобиля и скрылся, но через некоторое время был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.11.21

В Зауралье ревнивец хотел сжечь дом бывшей возлюбленной, но дважды ошибся. / Основатель Gulagu.net внесен в базу розыска МВД. / Спасатели эвакуировали 63 человека при пожаре в многоквартирном доме. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»