В Приамурье детсадовцы отравились средством от насекомых

Трое воспитанников детского сада в приамурском Райчихинске оказались в больнице с отравлением. Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что дети отравились средством от насекомых, сообщили в прокуратуре Амурской области.

Инцидент случился 8 ноября: трех пятилетних детей привезли в больницу прямо из детского сада. Врачи поставили диагноз «отравление», но госпитализация не понадобилась. Детям оказали помощь и передали родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы и выявили нарушения при дезинсекции, которые привели к отравлению детей. В отношении «Детского сада № 2» Райчихинска составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Работа детского сада приостановлена.

Следователи нашли в случившемся основания для уголовного расследования. «Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Будет дана правовая оценка действиям или бездействию администрации детского сада, ответственных за оказание услуг по безопасному пребыванию детей в учреждении», – рассказали в ведомстве.

Кроме того, прокуратура внесла представление начальнику городского управления образования в связи с происшествием.

Ранее днем в Удмуртии возбудили уголовное дело после массового отравления детей в сельской школе. Ученики разных классов пожаловались на боли в животе, общее число пострадавших составило 15 человек.

Райчихинск, Наталья Рязанова

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