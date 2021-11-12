За растрату 400 млн рублей при строительство космодрома фигуранты получили до 5,5 года колонии

Четверо виновных в растрате 400 млн рублей при строительстве космодрома Восточный получили обвинительные приговоры. Суд арестовал имущество осужденных на общую сумму в 105 млн рублей для обеспечения гражданских исков и уплаты штрафов.

Обвинение доказало, что фигуранты растратили более 404 млн рублей под видом исполнения договоров на разработку сметных нормативов. Также с июня 2012 по декабрь 2013 года и.о. начальника ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» Вячеслав Фаткуллин вместе с начальником ФАУ «ФЦЦС» Евгением Ермолаевым и генеральным директором ООО «ЦНИИМЦЕН» Ольгой Зугаевой использовали служебное положение, чтобы растратить вверенные им 124,9 млн рублей.

Суд приговорил руководителя ФАУ «ФЦЦС» Евгения Ермолаева к 5,5 года лишения свободы, и.о. начальника ФГУП «ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России» Андрея Захарова – к 4,5 года, а гендиректора ООО «ЦНИИМЦЕН» Ольгу Зугаеву – к 4,5 года, гендиректора ООО «Госнорматив» Сергея Поливанова – к 4 годам. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Приговор пока не вынесен и.о. начальника ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» Вячеславу Фаткуллину. Дело в отношении него выделено в отдельное производство, потому что обвиняемый скрылся и объявлен в розыск, рассказали в Следственном комитете.

Москва, Наталья Рязанова

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