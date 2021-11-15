Родственники пациента устроили погром в больнице в Тульской области

Четверо мужчин ворвались в здание городской клинической больницы в Новомосковске Тульской области, напали на охранника и устроили погром. Инцидент произошел вечером в воскресенье. Сейчас правоохранители разбираются в произошедшем.

По информации местных СМИ, налет устроили родственники одного из пациентов. Они проникли в приемный покой медицинского учреждения, сломав дверь, атаковали сотрудника охраны и разбили телефон.

Предварительно, медики не пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Врачи вызвали полицию. В настоящее время стражи правопорядка устанавливают все обстоятельства инцидента.

Тула, Наталья Петрова

Тула. Другие новости 14.11.21

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