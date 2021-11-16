Российский боец ММА зарезал врача в споре о вакцинации от Covid-19

В США по обвинению в убийстве врача арестован российский боец смешанных единоборств Акмал Хожиев, сообщает портал MMA Junkie.

Преступление было совершено на Гуаме 7 ноября во время спора о необходимости вакцинации от коронавируса. Полемика вызвала агрессию со стороны бойца ММА. Спортсмен напал на доктора с ножом и зарезал его. 27-летнему Хожиеву предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах с применением оружия.

Свидетель преступления сообщил, что Хожиев и его жертва – доктор Миран Рибати, радиолог из Мемориальной больницы Гуама, были знакомы друг с другом, тренировались в одном и том же спортзале. Ссора между мужчинами закончилась трагически для одного из них после жарких споров по поводу вакцинации против коронавируса.

Убийство произошло в квартире Хожиева. По словам очевидца преступления, боец начал душить Рибати, после чего ударил ему в горло костью животного, оставшейся после обеда. Доктор попытался сбежать, но Хожиев настиг его и несколько раз ударил ножом.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили Рибати лежащим лицом вниз в луже собственной крови. Хожиев признался правоохранителям, что это он убил врача.

Сотрудничавший с российским бойцом ветеран ММА Джей Джей Эмброуз сообщил, что Хожиев серьезно нуждался в психологической помощи, поскольку в последнее время у него были явные проблемы с психикой.

Российский спортсмен провел четыре поединка в ММА, в которых одержал три победы.

Вашингтон, Наталья Петрова

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