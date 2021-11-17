Пьяный житель Тулы не смог попасть в бар без QR-кода и ударил полицейского

В Туле пьяный мужчина напал на полицейского. Конфликт произошел из-за того, что дебошира не пустили в бар без QR-кода.

Как сообщает региональное управление СКР, ночью мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался зайти в бар, не показав на входе документы, свидетельствующие о его вакцинации от коронавируса. «На отказ работников бара впустить мужчину последний стал агрессивно себя вести», – говорится в сообщении.

На вызов приехали полицейские, которые пытались усмирить мужчину, в итоге тот ударил одного из стражей порядка головой в лицо.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальная санкция по этой статье – лишение свободы на срок до пяти лет.

Тула, Зоя Осколкова

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