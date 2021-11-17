Мать и пятеро детей погибли при пожаре под Воронежем, возбуждено дело

В Воронежской области в огне погибли шесть человек, в том числе пятеро детей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла ранним утром в селе Костово Ольховатского района. Загорелся жилой дом, в котором проживала многодетная семья. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 6:38, огонь потушили в 7:50. В результате пожара погибли 33-летняя женщина и ее пятеро детей: две девочки четырех и десяти лет, а также трое мальчиков, которым было 1 год 7 месяцев, 3 года и 13 лет.

В связи с гибелью шести человек возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Причина пожара устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти погибших

«В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания детей, а также действиям должностных лиц органов системы профилактики», – говорится в сообщении ведомства.

По информации областной прокуратуры, погибшая семья ранее состояла на профилактическом учете, но впоследствии была снята с него. Однако уже в ноябре этого года мать детей привлекалась к административной ответственности по ст. 5. 35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Воронеж, Наталья Петрова

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