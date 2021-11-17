Россиянин умер после возвращения с семьей из Египта, его жену и детей спасают в реанимации

Житель подмосковного Домодедово обнаружен мертвым у себя дома после возвращения с семьей с отдыха в Египте. Его жена и двое пятилетних детей найдены без сознания. Следователи уже приступили к расследованию инцидента. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Погибшего мужчину и его семью в бессознательном состоянии нашли во вторник, 16 ноября. Один из детей позже пришел в себя и рассказал врачам, что накануне семья вернулась из Египта. Во время отдыха у ребенка появились первые признаки недомогания в виде рвоты. Впоследствии стало плохо остальным членам семьи, у них также началась рвота.

По данному факту проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Производится осмотр помещений, изымаются продукты питания и напитки. Также планируется назначение ряда экспертиз.

Сейчас пострадавшие женщина и дети находятся в реанимации. сообщает «Московский Комсомолец».

Москва, Наталья Петрова

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