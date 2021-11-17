Под Липецком рухнул мост из-за перегруженной фуры

В Липецкой области обрушился понтонный мост через Дон. Межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.

Как сообщили в надзорном ведомстве, частичное обрушение понтонной переправы через реку Дон произошло в районе села Замятино. Металлическая деталь моста упала в воду после проезда грузовика.

«Согласно накладной, масса груза составляла 20 тонн при разрешенной массе движения через переправу 10 тонн. В результате происшествия пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку, по результатам которой будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Липецк, Зоя Осколкова

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