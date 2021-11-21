В Ленобласти во время ДТП из багажника выпал труп с перерезанным горлом

Во Всеволожском районе Ленобласти легковой автомобиль Mitsubishi Galant врезался в отбойник, после чего из багажника на дорогу выпало тело мужчины с перерезанным горлом. Люди, находившиеся в машине, сбежали, позже их задержали.

ДТП произошло около пяти часов утра на 24 км трассы А-121 «Сортавала», рядом с развилкой у деревни Керро, сообщается в паблике «ДТП и ЧП – Петербург».

По словам очевидцев, после аварии из машины выскочили три человека и скрылись в лесу. Позже при осмотре места происшествия в багажнике автомобиля правоохранители нашли лопаты. Судя по всему, злоумышленники везли закапывать труп.

Личность убитого уже установлена, это 50-летний уроженец Еревана, проживающий в Санкт-Петербурге с 1996 года. По предварительной информации, у него был шиномонтажный бизнес.

Иномарка принадлежит 57-летнему жителю Оренбургской области, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Позже стало известно, что сбежавших водителя и двух пассажиров задержали. Как выяснилось, убийство было совершено в Калининском районе Петербурга, в гаражном кооперативе «Лагуна», передает 47news. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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