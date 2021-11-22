Задержанный после ДТП с трупом в багажнике признался в людоедстве

В Ленинградской области поймали трех мужчин, которые скрылись с места аварии, где из багажника машины выпал труп. Один из задержанных признался еще в одном убийстве. По его словам, он съел часть тела жертвы.

Накануне во Всеволожском районе автомобиль Mitsubishi Galant врезался в отбойник, после чего из багажника на дорогу выпало тело мужчины с перерезанным горлом. По словам очевидцев, после аварии из машины выскочили три человека и скрылись в лесу. Позже при осмотре места происшествия в багажнике автомобиля правоохранители нашли лопаты. Судя по всему, злоумышленники везли закапывать труп.

Всех троих позже задержали, один из них – 23-летний мужчина – на допросе рассказал о других своих зверствах, передает «Пятый канал». Он заявил, что осенью прошлого года во время охоты он поймал и зарезал прохожего. После этого подозреваемый якобы отрезал часть от трупа, пришел домой, сварил и съел, а тело спрятал.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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