В Сибири более 20 человек отравились суши

В Новосибирской области более 20 жителей обратились к медикам с симптомами отравления. Все пострадавшие ранее ели в кафе «Суши-Хаус». Прокуратура и СКР проводят проверку.
Массовое отравление произошло в городе Татарске. В государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Татарская ЦРБ» обратились более 20 местных жителей, сообщили в прокуратуре.
Было установлено, что все заболевшие приобретали продукты питания в кафе «Суши-Хаус». На место выехали представители прокуратуры и специалисты Роспотребнадзора.
«В ходе проверки прокуратура оценит в организации соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, – сообщили в надзорном ведомстве. – В случае выявления нарушений будут приняты меры, направленные на их устранение и привлечение лиц к установленной законом ответственности».
Кроме того, региональное управление СКР сообщило о проведении доследственной проверки, по результатам которой будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.
Новосибирск, Зоя Осколкова
© 2021, РИА «Новый День»
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