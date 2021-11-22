В Сибири более 20 человек отравились суши

В Новосибирской области более 20 жителей обратились к медикам с симптомами отравления. Все пострадавшие ранее ели в кафе «Суши-Хаус». Прокуратура и СКР проводят проверку.

Массовое отравление произошло в городе Татарске. В государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Татарская ЦРБ» обратились более 20 местных жителей, сообщили в прокуратуре.

Было установлено, что все заболевшие приобретали продукты питания в кафе «Суши-Хаус». На место выехали представители прокуратуры и специалисты Роспотребнадзора.

«В ходе проверки прокуратура оценит в организации соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, – сообщили в надзорном ведомстве. – В случае выявления нарушений будут приняты меры, направленные на их устранение и привлечение лиц к установленной законом ответственности».

Кроме того, региональное управление СКР сообщило о проведении доследственной проверки, по результатам которой будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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