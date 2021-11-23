Массовое отравление в суши-кафе обернулось уголовным делом

Число отравившихся суши в новосибирском Татарске выросло до 48 человек. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело.

Жители Татарска стали поступать в больницу с симптомами отравления в минувшие выходные. Ранее сообщалось о 20 пострадавших. Сегодня их число выросло.

«Госпитализировано всего двое, состояние средней степени тяжести, стабильное, остальные амбулаторное лечение и наблюдение. Всего 48, из них 29 взрослые, 19 детей», – сказали «Интерфаксу» в прокуратуре. Врачи поставили диагноз – острая кишечная инфекция, гастроэнтерит.

Установлено, что все пострадавшие употребляли продукцию магазина-кафе «Суши Хаус». По результатам проверки следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Расследование продолжается.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»